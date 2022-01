Als klarer Favorit in das letzte Heimspiel

Zum Abschluss im Grunddurchgang empfängt EHC Lustenau das Team aus Meran.

Zum Abschluss vom Grunddurchgang in der Alps Hockey League treffen die Cracks des EHC Lustenau zu Hause auf den HC Meran. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.00 Uhr.

Mit zwei wichtigen Punkten vom Auswärtsspiel in Asiago kehrten die Spieler des EHC Lustenau am frühen Freitag Morgen aus Italien zurück. Schon am Samstag geht es für die Sticker mit dem Heimspiel gegen den HC Meran weiter. Für die Südtiroler, die erstmals in dieser Saison an der Alps Hockey League teilnehmen, ist es bisher eine recht durchwachsene Premieren-Saison. Mit 35 Punkten aus 27 Spielen liegt Meran auf dem 12 Tabellenrang.

Mit einigen überraschenden Ergebnissen zeigten sie jedoch, dass sie keinesfalls unterschätzt werden dürfen. So konnten sie beispielsweise Siege gegen Jesenice, Asiago oder auch Cortina und Gröden verbuchen. Mit den Ahlström-Zwillingen, die schon die Schlittschuhe für Ritten schnürten, haben sie viel Qualität in ihren Reihen. Auch Torhüter Frederic Cloutier ist in der AHL kein unbeschriebenes Blatt. Auch er war schon bei den Teams von Ritten und Asiago unter Vertrag und kann auf Erfahrungen aus dem italienischen Nationalteam zurückblicken.

Die Lustenauer können recht entspannt und ohne Druck in diese Partie gehen. Mit den Auswärtssiegen gegen den EC Bregenzerwald und Asiago lösten sie das fixe Ticket für die Pre-Play-Off Serie und können von den anderen Teams nicht mehr aus der oberen Gruppe verdrängt werden.

„Diese Qualifikation haben wir uns redlich verdient. Über die bisherige Saison haben wir eine recht solide Leistung gezeigt. Außerdem haben einige Nachwuchsspieler den Sprung in den Kader geschafft und wurden sehr gut in das Team integriert. Nach dem Negativ-Lauf im Dezember haben wir uns selbst aus dieser Mini-Krise herausgezogen und konnten gegen den Wald und Asiago wichtige Siege verbuchen. Wir haben gezeigt, dass wir mit den besten Teams der Liga mithalten können. Diese Tatsache gibt uns sehr viel Selbstvertrauen für die bevorstehenden Pre-Play-Offs“, so David Slivnik, der gegen den Bregenzerwald kurz vor Spielende den wichtigen Ausgleichstreffer erzielte.

„Natürlich wollen wir den Grunddurchgang mit einem Heimsieg gegen Meran beenden. Dabei werden auch die Nachwuchsspieler wieder sehr viel Eiszeit bekommen“, so David Slivnik abschließend. Spielbeginn bei allen Partien der letzten Runde ist einheitlich 19.00 Uhr. Valcome.tv überträgt das Spiel live ab 18.50 Uhr.

EHC Lustenau : HC Meran

Samstag, 22. Januar 2022, 19.00 Uhr, Rheinhalle Lustenau