Als Favorit ins erste Halbfinale

Am kommenden Samstag trifft der Sieger des Grunddurchgang, der Raiffeisen RHC Wolfurt, auf deren Halbfinalgegner die HC Münsingen Wölfe.

In der anstehenden „best of three“ Serie zieht jenes Team ins Finale um den Aufstieg in die Nationalliga A ein, welches zuerst zwei Spiele gewinnt. Die Wölfe aus Münsingen haben sich während des Grunddurchgang schon als Stolperstein für manch gegnerische Sturmreihen erwiesen, setzten jene doch stets auf eine gut strukturierte Abwehr und gezielte Angriffe auf das gegnerische Tor.