Als Erster sich für das Final-Four schon qualifiziert

Klarer 7:4-Derbyerfolg des EHC Lustenau gegen EC Bregenzerwald

Im zweiten Drittel kamen die Lustenauer mit mehr Energie aus der Pause. Dominic Haberl erarbeitete sich die Scheibe in der Ecke des gegnerischen Drittels und nach netzte nach einem Alleingang das 2:0. Der EC Bregenzerwald konnte kurze Zeit später ihren ersten Treffer durch Daniel Ban erzielen. Die Lustenauer zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kamen durch ein Foul der Wälder in eine Überzahlsituation. Ryan Glenn startete denn Angriff mit einem schönen Aufbaupass zu Max Wilfan, der dann im offensiven Drittel den freistehenden Timo Demuth im Slot finden konnte. Dieser feuerte per Direktschuss den gegnerischen Goalie durch die Hosenträger zum 3:1. Kurz vor Ende des zweiten Drittel befanden sich die Cracks von Christian Weber dann in doppelter Unterzahl und überstanden dieses, ohne einen Treffer zu kassieren. In einfacher Unterzahl war es dann Max Wilfan der Mark Hurtubise in der Mitte fand und dieser startete einen Angriff. Daniel Stefan fuhr mit und bekam den Pass von Mark Hurtubise. Daniel Stefan schoss den Shorthander wenige Sekunden vor Schluss des Drittels zum 4:1. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die zweite Drittelpause.