Als Außenseiter positiv überraschen

Der VC Wolfurt empfängt im Heimspiel die Mannschaft von Hartberg.

Die Wolfurt spielen am Sonntag 14 Uhr gegen TSV Hartberg, der nächste Erstligist in der Runde. Eine Harte Prüfung für die Truppe um Trainer Vonach, „Wir gehen, wie auch in den Spielen zu vor, als Aussenseiter in dieses Spiel. Mit dieser Rolle können wir aber sehr gut umgehen, wie man schon im Spiel in Innsbruck gesehen hat. Als Underdog und ohne Druck spielt es sich einfach leichter. Wir sind heiß auf die Partie.“