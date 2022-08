Alpinunfall mit Todesfolge: Mann (55) stürzte 80 Meter ab

Am Montag kam es im Silvrettagebiet zu einem Alpinunfall mit Todesfolge.

Ein 55-jähriger Mann unternahm am Montag, 15. August 2022 alleine eine Wanderung im Silvrettagebiet. Dabei ging er vom Bieltal auf den Radsattel und anschließend auf den "Piz R 6". Beim Abstieg über wegloses Gelände in Richtung Wiesbadner Hütte dürfte der 55-Jährige auf einem Grasband ausgerutscht und in weiterer Folge 70 bis 80 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt sein.