Alpine Wintersaison: Vorarlberg mit den meisten Lawinenopfern

Alle sechs Lawinen-Opfer waren Deutsche. Insgesamt gab es 2018/19 weniger Bergtote in Österreich.

Es gab mehr Lawinentote, insgesamt aber weniger Bergopfer in Österreich. Dieser Sachverhalt geht aus der aktuellen Statistik des “Kuratoriums für Alpine Sicherheit” zur Anzahl der Unfälle und Todesopfer in der alpinen Wintersaison 2018/19 hervor.

Bei den Lawinentoten gab es einen Anstieg von 15 auf 19. Die meisten Lawinentoten waren im Winter 2018/19, anders als gewöhnlich, nicht in Tirol, sondern in Vorarlberg zu verzeichnen. Im Ländle starben sechs Personen unter Lawinen, in Tirol fünf. Auffällig sei, dass alle Toten in beiden Bundesländern ausschließlich aus Deutschland kamen. “Hier müssen wir etwas tun. Vor allem Aufklärungsarbeit ist hier gefordert”, meinte Karl Gabl, Präsident des Kuratoriums für Alpine Sicherheit, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.