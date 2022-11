Alpine starten in Übersee: Abfahrt der Herren in Lake Louise

Nach einer wetterbedingten Terminverlegung von Freitag auf Samstag dürfen sich Wintersport-Fans nun heute ab 20.30 Uhr auf die Herren-Abfahrt am Lake Louise (Kanada) freuen.

Nach der wetterbedingten Verlegung der Herren-Abfahrt am Lake Louise von Freitag auf Samstag, fängt der Speedwinter 2022/23 auf kanadischem Schnee einen Tag später statt. Der Startschuss für das Übersee-Rennen ertönt am Samstag um 20.30 Uhr (MEZ) anstelle des ersten Super-G.

Herren-Abfahrt im Live-Ticker

Darum musste die Abfahrt auf heute verschoben werden

Die Abfahrt, bei der Thomas Dreßen (Mittenwald) nach zweieinhalb Jahren Verletzungspause sein Weltcup-Comeback feiern will, soll an diesem Samstag (20.30 Uhr MEZ) nachgeholt werden. Neben der Abfahrt waren am Samstag und Sonntag auch zwei Super-G-Rennen geplant, der Super G am Samstag wurde nun zugunsten der Abfahrt ersatzlos gestrichen. Jener für Sonntag vorhergesehene (20.30 Uhr MEZ) soll jedoch stattfinden.