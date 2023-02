Alpine Ski-WM beginnt mit Kombination - Erstes Gold für Shiffrin?

Bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich wird im Kombinations-Wettbewerb die erste Goldmedaille vergeben.

US-Superstar Mikaela Shiffrin ist Titelverteidigerin und nach ihren herausragenden Ergebnissen in diesem Winter am Montag in Méribel die große Favoritin. Zuerst steht im französischen Hochgebirge um 11.00 Uhr der Super-G an, um 14.30 Uhr geht es mit dem Slalom weiter.