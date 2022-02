Alpin-Teambewerb nun für Sonntag neu angesetzt

Der am Samstag wegen heftiger Windböen abgesagte Mixed-Teambewerb der alpinen Skirennläufer bei den Olympischen Spielen in Yanqing/Peking ist nun für Sonntag 02.00 Uhr MEZ neu angesetzt worden.

"Schwierig und gefährlich"

Die Absage nach zweimaliger Verschiebung um je eine Stunde am Samstag stand außer Diskussion. "Es ist zu böig, es biegt dir die Stangen in der Fahrtrichtung entgegen, da wird es schwierig und gefährlich", sagte Christian Mitter, der als Teamchef der österreichischen Mannschaft um Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Katharina Huber, Johannes Strolz, Stefan Brennsteiner und Michael Matt fungiert.

Er sprach sich von Beginn an für eine Neuansetzung am Sonntag aus. "Wegen einer logistischen Sache ein Olympiarennen absagen, dafür hätte ich kein Verständnis", sagte Mitter zur APA - Austria Presse Agentur. Österreich hat keinen logistischen Aufwand, der Charterflug des ÖOC geht erst am Montag. Doch sollen etwa die Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski ihre Rückflüge in die Schweiz für Sonntag gebucht haben.