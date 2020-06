Alphütte in Brand

Alphütte in Brand ©VOL.AT/Mayer

Alphütte in Hittisau in Vollbrand

Hittisau - Am Samstagvormittag ist im Gemeindegebiet von Hittisau in einer Alphütte ein Feuer ausgeborchen. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten ist im Einsatz.

Das in Brand geratene Alpgebäude steht im Hittisauer Ortsteil Eugster, in unmittelbarer Nähe zur deutschen Staatsgrenze in Richtung Balderschwang.

Das landwirtschaftlich genutzte Gebäude stand beim Eintreffen der Feuerwehren schon in Vollbrand. Über die Brandursache gibt es derzeit noch keine Informationen. Eine Person musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus geflogen werden.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren versuchen derzeit, das Gebäude abzulöschen. Auch der Polizeihubschrauber "Libelle" ist im Einsatz und unterstützt die Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten.

An den Löscharbeiten sind die Feuerwehren aus Hittisau, Sibratsgfäll, Lingenau, Krumbach, Riefensberg, Egg, Andelsbuch und Reuthe beteiligt.