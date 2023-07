Alpen statt Malle - Per pedes statt Mercedes

Wer noch keine Urlaubspläne für den Sommer hat, kann sich zwischen 25. Juli und 30. Juli 23 als Mitläufer Johannes Bär und Matthias Schriefl anschließen.

Oder einfach eines der sieben Konzerte der beiden Musiker an vielen wunderschönen Orten im Allgäu und Bregenzerwald anhörenund -sehen.

Die beiden hauchen bereits das vierte Jahr in Folge dem Begriff des Wandermusikanten Leben ein und begeben sich mit Alphörnern, Trompeten, Tuba und vielem mehr zu Fuß von Matthias Schriefls Heimat Maria Rain zu der von Johannes Bär in Andelsbuch. Sechs Tage, viele Stationen, sieben Konzerte. Dazwischen Weg und Zeit für allerhand von Bier bis Jodeln.

Kartenreservierungen für die Konzerte sind nicht möglich, außer für das erste Konzert der Tour in Maria Rain.

Einen Sitzplatz für das Konzert in Maria Rain darf per Mail reserviert werden unter: info@schriefl.eu -> bitte die gewünschte Kartenanzahl dazuschreiben und dann an der Abendkasse bar bezahlen.