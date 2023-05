Alpakas zum Anfassen

Das Lustenauer Ried ist zur Heimat für vier Alpakas geworden.

Täglich besucht Nina gleich in der Früh mit ihren zwei kleinsten Kindern Luis (3) und Anna (1) ihre Alpakas im Ried. Denn auch sie müssen mit Futter versorgt werden, der Stall gemistet und nach dem Rechten gesehen werden. Nina Schlattinger hält neben den Alpakas auch noch andere Tiere auf dem Hof, wie Schweine, Ziegen, Kamerunschafe, Pfaue, Esel, Hennen, Wachteln, Enten und Hasen. Die Vielzahl ist groß, die Tiere genießen das gemeinsame Leben auf dem idyllischen Stück im Ried. Am Nachmittag kommt die gesamte Familie wieder zu den Tieren, dann begleiten sie auch ihre größeren Kinder Chiara (18) und Luca (13).

„Immer wieder haben mich Mütter darauf angesprochen, ob ich nicht auch Kindergeburtstage bei mir auf dem Hof anbieten würde“, so Schlattinger. Und so veranstaltete sie im Herbst ihren ersten Kindergeburtstagsnachmittag auf ihrem Hof. „Das kam derart gut an, dass ich mittlerweile viele Anfragen erhalten haben“, freut sie sich. Die Kinder schnuppern einen Nachmittag lang in das Bauernhofleben mit Alpakas, füttern sie, misten den Stall aus, halftern die Tiere und genießen dann einen ausgiebigen Spaziergang mit den südamerikanischen Vierbeinern durchs Ried. Ihre Tochter Chiara (18) unterstützt sie bei den Geburtstagen und hilft, wann immer sie kann.