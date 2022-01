Alp-Sign Bauproject wird Millionenpleite

Am Landesgericht Feldkirch steht das im Dezember 2018 eröffnete Konkursverfahren über die Alp-Sign Bauproject GmbH mit Sitz in Hohenems vor dem Abschluss.

Nach Angaben in der Insolvenzdatei erhalten die Gläubiger eine Quote von fast exakt 20 Prozent. Das insolvente Unternehmen steht in Zusammenhang mit der geplanten Entwicklung und Errichtung von sogenannten Alpine Lodges in Brand.