Almdudler ortet Kopie in Coca Cola-Kräuterlimo

Nach Ende der langjährigen Abfüll- und Vertriebspartnerschaft mit Almdudler hat der Getränkekonzern Coca Cola seit Februar in Österreich nun eine eigene Kräuterlimonade im Programm. Coca Cola will mit dem Kinley Kräuter Kracherl nach eigenen Angaben "den österreichischen Getränkemarkt aufmischen". Almdudler-Chef Gerhard Schilling ortet eine "emotionale Reaktion" des Ex-Geschäftspartners.

“Bei rationaler Überlegung hätte ein professioneller globaler Konzern jedoch keine Kopie einer starken und in Österreich seit vielen Jahrzehnten tief verankerten Marke auf den Markt gebracht, zumal die Österreicher ja eindeutig Almdudler bestellen und nicht irgendeine Kräuterlimonade”, so Schilling gegenüber der APA.

Das 1957 gegründete Wiener Familienunternehmen Almdudler mit rund 60 Mitarbeitern hatte per Ende 2018 seine Zusammenarbeit mit Coca Cola beendet. Coca Cola war bis dahin als Lizenznehmer für die Abfüllung und den Gastronomie-Vertrieb in Österreich zuständig. Almdudler lässt die Kräuterlimonade für den österreichischen Markt nun beim Wiener Getränkekonzern Ottakringer/Vöslauer abfüllen und in Deutschland arbeitet man mit lokalen Abfüllern zusammen.

Almdudler war offenbar nicht mehr mit der Vertriebsleistung des globalen Getränkekonzerns zufrieden. “Für Coca-Cola war die bekannte, österreichische Marke Almdudler ein wichtiger Türöffner in der österreichischen Gastronomie, aber beim erweiterten Sortiment gab es Zurückhaltung”, meinte Schilling. Almdudler bietet zahlreiche Varianten seiner Original-Kräuterlimonade an, unter anderem Bio, Zuckerfrei, Himbeere, Grapefruit, Holunder und auch das Biermischgetränk Almradler. Seit Anfang 2018 hat der Wiener Limonadenhersteller auch das Cola-Orangenlimo-Mixgetränk Spezi im Programm.

Coca Cola bewirbt seine neue Limonade mit einem selbstbewussten Werbespruch: “Nicht ganz objektiv betrachtet die beste Kräuterlimo Österreichs.” In der Gastronomie ist die Kräuterlimonade von Coca Cola bereits an 1.300 Orten erhältlich, unter anderem im Falkensteiner Hotel Wien und Hotel Imperial sowie bei Autogrill und Landzeit. “Das Interesse an Kinley Kräuter Kracherl in der Gastronomie ist enorm”, vermeldete der Vertriebsdirektor bei Coca-Cola HBC Österreich, Herbert Bauer, anlässlich der Markteinführung. “Im Handel befinden wir uns derzeit noch in der finalen Listungs-Abstimmung mit unseren Partnern”, hieß es von Coca Cola HBC Österreich auf APA-Anfrage. In den österreichweit rund 700 Getränkeautomaten von Coca Cola wurde Almdudler bereits durch das Kinley Kräuter Kracherl ersetzt.

Almdudler verstärkt nun seine Marketing- und Vertriebsaktivitäten vor allem im Bereich Gastronomie und will seine österreichischen Wurzeln noch stärker betonen. “Das Produkt, die Marke sowie das Unternehmen Almdudler sind zu 100 Prozent in Familienbesitz. Internationale Konzerne können diesen Ursprung aus Österreich bei allen Bemühungen nicht glaubhaft darstellen”, so der Almdudler-Chef.