Alljährliches Gitarrentreffen in luftiger Höhe

Christoph Schwärzler begeisterte seine Gitarrenfreunde.

Das Erfolgsrezept von „Easy Guitar“ ist so angelegt, dass die Kursteilnehmer schnell die Akkorde, Rhythmen und Griffe lernen und am ersten Abend schon mit drei Liedern nach Hause gehen können. Schwärzler unterrichtet an den Standorten Rankweil, Dornbirn und Egg musikbegeisterte Menschen und spielt in der „Rubi 4 unplugged“ mit. „Das Event ist ein Dankeschön an meine Musikfreunde“, so Christoph Schwärzler aus Hittisau. Mit „Wia schö sen decht d’Jugadjohr“ von den Krauthoblern und mit „I am from Austria“, von Reinhard Fehnrich fand der stimmungsvolle Abend seinen Ausklang. EST