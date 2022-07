Alljährliches Gitarrenevent am Berg

Beste Stimmung begeisterte alle Easy-Guitar-Fans.

Damüls Kürzlich trafen sich 70 Gitarristen zum alljährlichen Event in luftiger Höhe auf der Elsenalpe auf 1850 Metern Seehöhe. Christoph Schwärzler lud zum 16. Mal seine Fans aus seinen Gitarrenkursen ein. Vom frühen Nachmittag bis in die späteren Abendstunden wurde in die Saiten gegriffen, gezupft und dazu gesungen. Mit einem Repertoire aus Volksliedern, Evergreens, sowie Austro-Pop begeisterte Christoph seine Fans wieder aufs Neue. Eine tolle Stimmung und fantastisches Bergwetter, sowie das besondere Ambiente der Elsenalpe umrahmten das Event.

Das Erfolgsrezept von „Easy Guitar“ ist so angelegt, dass die Kursteilnehmer schnell die Akkorde, Rhythmen und Griffe lernen und am ersten Abend schon mit drei Liedern nach Hause gehen können. Schwärzler unterrichtet an den Standorten Rankweil, Dornbirn, Bregenz und Egg musikbegeisterte Menschen und spielt in der „Rubi 4 unplugged“ mit.