Allgäuerin bedroht Kleinwalsertaler mit Pistole

Frau aus Ofterschwang bedroht ihren Bekannten mit Schusswaffe - 49-Jährige durchbricht bei ihrer Flucht eine Straßensperre - Polizei schießt auf die Reifen ihres Autos.

KLEINWALSERTAL/OFTERSCHWANG. Am frühen Samstagabend bedrohte eine 49-jährige Frau ihren Bekannten mit einer Pistole und durchbrach im Anschluss eine Straßensperre der Polizei. Sie konnte nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen an ihrem Wohnanwesen in Ofterschwang festgenommen werden.