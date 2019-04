Allgäu Skyline Park: Tickets gewinnen mit den Ländlepunkten!

Frühlingserwachen und tolle Erlebnistage warten in den Osterferien im Allgäu Skyline Park. Gewinne mit den Ländlepunkten 2 Tageskarten!

Vor den Toren Münchens erstreckt sich der mittlerweile 32 Hektar große Allgäu Skyline Park. Über 60 verschiedene Attraktionen aus den Kategorien Familienspaß, Kinderhits und Action bieten Groß und Klein genau das Passende für einen erlebnisreichen Tag in Bayerns größtem Freizeitpark. 2019 gibt’s wieder zwei neue Attraktionen: die kultige Geisterbahn und der neue coole Breakdancer für noch mehr Freizeitspaß.

Am Ostermontag, 22. April 2019 gibt’s den großen Osterspaß für die ganze Familie! Der Osterhase hat auf seinem Weg durch die Gärten und Parks auch hier Halt gemacht und Eier versteckt. An verschiedenen Stationen entlang des Osterhasen-Pfades finden die Besucher Buchstaben, die Aufschluss über das Versteck der Eier geben. Mit dem Stempelheft und Lösungswort erhalten die Besucher Eintritt in den Bereich mit den Ostereiern.