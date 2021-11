allesindenArm: Twitter-Kampagne für Impfung

Unter dem Hashtag #allesindenArm haben sich auf Twitter Prominente und andere Nutzerinnen und Nutzer für eine Corona-Impfung stark gemacht.

"Hallo. Ich bin Igor Levit und ich bin Pianist. Ich bin geimpft. Wissenschaft und Solidarität sind der Weg aus der Pandemie. Deshalb: Lasst Euch impfen! #allesindenArm", schrieb der Star-Pianist Levit am Sonntag. Viele andere posteten Statements mit ähnlichem Wortlaut. Rapper Smudo schrieb: "Ich habe mir schon krasseres Zeug als dieses Biontech reingepfiffen." Virologin Melanie Brinkmann postete ebenfalls ein Statement. Zu dem Hashtag gab es bis Montagnachmittag mehr als 85 000 Tweets.

Politiker machten auch mit

Die am Montag im Landtag in Schwerin wiedergewählte Ministerpräsidentin schrieb: "Hallo, ich bin Manuela Schwesig, vollständig geimpft. Vor 2 Jahren bin ich schwer an Krebs erkrankt und konnte nur Dank guter medizinischer Versorgung überleben. Ich möchte, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet und weiter allen Menschen helfen kann."