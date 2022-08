Alles spricht für Sturm Graz, doch Altach will gewinnen

Die Statistik im direkten Duell sieht den Vizemeister vorne, die Wahrheit liegt aber auf dem grünen Rasen.

SK Sturm Graz – Cashpoint SCR Altach Samstag, 13.08.2022, 19:30 Uhr, Merkur Arena

Der SK Sturm Graz verlor in der Bundesliga nur eines der 18 Heimspiele gegen den SCR Altach (14S 3U), am 8. Dezember 2019 mit 1:2. Sturm traf in 17 der 18 Heimspiele und erzielte dabei 51 Tore. 2,8 Tore pro Heimspiel ist Sturms höchster Schnitt gegen ein Team bei mindestens 10 BL-Heimspielen.

Der SCR Altach holte aus den ersten drei Spielen vier Punkte – mehr waren es zu Beginn einer Saison der Bundesliga nur 2016/17, als die Vorarlberger die ersten drei Spiele allesamt gewannen (insgesamt vier Siege zum BL-Saisonstart damals).

Der SK Sturm Graz gewann das erste Heimspiel dieser Saison der Bundesliga mit 2:1 gegen den FC Salzburg und könnte erstmals seit 2017 die ersten zwei Heimspiele einer Saison gewinnen. Saisonübergreifend gewannen die Steirer sechs der letzten sieben BL-Heimspiele (dazu ein 1:4 gegen den RZ Pellets WAC).

Atdhe Nuhiu war in dieser Saison der Bundesliga an fünf der sechs Tore des SCR Altach direkt beteiligt (4 Tore, 1 Assist) – mehr Scorerpunkte hat nach drei Spielen nur Marin Ljubicic (6) vom LASK.

Miroslav Klose feierte in der dritten Runde seinen ersten Bundesliga-Sieg als Trainer des SCR Altach und holte damit aus seinen ersten drei BL-Spielen vier Punkte – mehr waren es bei Altach nur bei Alex Pastoor und Werner Grabherr (je 7). Pastoor (8) ist der einzige Altach-Trainer der mehr als sieben Punkte aus den ersten vier BL-Spielen holte.

Das gute Gefühl nach dem Sieg über die Austria Wien soll in die Steirer Landeshauptstadt mitgenommen werden. Es war ein historischer Erfolg vergangenen Sonntag in der Cashpoint- Arena. Erst zum zweiten Mal in der vereinsinternen Bundesligageschichte konnte man einen Zweitorerückstand in einen Sieg umwandeln. Noch seltener sind Altacher Auswärtssiege bei Sturm Graz, wobei man sich den Plural sparen kann. Am 8.12.2019 feierte der SCRA den einzigen Erfolg in der Merkur Arena, nach der geschichtsträchtigen Partie am vergangenen Wochenende will der Sportclub das nächste Kapitel seiner Historie schreiben.

Statistik spricht klar gegen SCRA

Dabei muss man sich nichts vormachen: Graz erwies sich als äußerst schwieriges Pflaster für die Altacher. Erst sechs Punkte holten die Rheindörfler in 18 Partien bei den „Blackies“. Die 12:51 Torstatistik spricht ebenso Bände. Bei diesen Zahlen ist es jedoch gut zu wissen, dass der Sieg noch in relativ junger Vergangenheit liegt. Das heißt: Altach kann gegen Sturm bestehen.

Doppelbelastung möglicher Faktor

Was den Vorarlbergern sicherlich in die Karten spielen wird, ist der 120-minütige Einsatz des Vorjahreszweiten in der Champions League Quali. Am Dienstagabend musste man sich nach hartem Kampf mit einem Gesamtscore von 1:3 gegen Kiew geschlagen geben. Dieser Kampf hinterließ bereits Spuren: Starstürmer Hojlund musste nach 75 Minuten mit einer noch unbekannten Oberschenkelverletzung den Platz verlassen. Allgemein schreibt die Clubwebseite von „leeren Akkus in der Verlängerung“, es wird sich zeigen, wie schnell sich diese wieder aufladen werden.

Klose-Ball auch auswärts zeigen

Trotz der schlechten Bilanz gegen die Grazer ist nicht zu erwarten, dass das Trainerteam stark vom Spielsystem abweichen wird. Auch in der Steiermark wird der SCRA versuchen mit langen Ballbesitzphasen zum Erfolg zu kommen. Dass Klose ein Unentschieden nicht verteidigen will, ist spätestens seit letztem Wochenende klar. Mit einer mutigen Ausrichtung wird man in der Merkur Arena auftreten.

Nicht mit nach Graz wird Felix Strauss reisen. Der 21-jährige riss sich gegen Austria Wien ein Band im Sprunggelenk und muss deshalb kürzertreten. Die Ausfalldauer hängt vom Verlauf der Reha ab.

FUSSBALL

Bundesliga 2022/2023

4. Spieltag 13./14. August)

FK Austria Wien – WSG Tirol Samstag 17 Uhr; SK Austria Klagenfurt – SV Ried Samstag 17 Uhr; SK Sturm Graz – Cashpoint SCR Altach Samstag 19.30 Uhr; SC Austria Lustenau – TSV Hartberg Sonntag 17 Uhr; LASK Linz – SK Rapid Wien Sonntag 17 Uhr; FC RB Salzburg – Wolfsberger AC Sonntag 17 Uhr;

Tabelle: 1. LASK Linz 7; 2. Rapid Wien 7; 3. Salzburg 6; 4. Sturm Graz 5; 5. Ried 4; 6. Lustenau 4; 7. Altach 4; 8. Tirol 4; 9. Hartberg 3; 10. WAC 2; 11. Klagenfurt 1; 12. Austria Wien -2;

5. Spieltag (20./21. August)