Alibabic-Doppelpack beim klaren Lauteracher Heimsieg

FC Lauterach gewann gegen ersatzgeschwächte Austria Lustenau Amateure klar mit 3:0.

Das war der Liveticker vom Spiel FC Lauterach vs Austria Lustenau Am.

Das heimstarke FC Lauterach ist gegen die ersatzgeschwächte Austria Lustenau Amateure am Samstag, 16 Uhr, Sportanlage Ried in der Favoritenrolle. „Wir haben genügend Erfahrung und müssen aber die Qualität auf dem Platz präsentieren. Gegen die junge, hungrige Fohlentruppe aus Lustenau ist aber keineswegs Unterschätzen angesagt. Wir nehmen das Spiel sehr ernst und wollen nach der Niederlage im Bregenzerwald uns vor eigenem Publikum rehabilitieren“, sagt FC Lauterach Trainer Ingo Hagspiel. Der 39-jährige Übungsleiter kann aus dem vollen schöpfen. Es sind auch durch die englischen Wochen Umstellungen in der Startformation vorgesehen.