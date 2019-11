Alles spricht für den VfB Hohenems gegen Lauterach

Im VN.at Livespiel muss der Tabellenzweite aus der Grafenstadt gegen den Achten Lauterach einen Pflichtsieg einfahren

Sieben von bisher sechzehn Spieltagen in der VN.at Eliteliga Vorarlberg, also fast exakt 50 Prozent im Herbst-Grunddurchgang, liegt der VfB Hohenems auf dem zweiten Tabellenplatz. Dieser Rang gilt als Berechtigung für das Meister Play-off in der Regionalliga West im Frühjahr. Die Emser brauchen in den noch zwei verbleibenden Spielen gegen Lauterach (h) und Austria Lustenau Amateure (a) zwei Siege um dieses gesteckte Ziel auch endgültig zu erreichen. Die Statistik spricht für die Emser: In den letzten vierzehn Partien setzte es für die Grafenstädter nur eine einzige Niederlage und seit sechs Spielen in Serie sind Kevin Dold und Co. unbesiegt. „Es wird aufgrund unserer angespannten Personalsituation alles andere als einfach. Doch ich bin von einem Sieg meiner Mannschaft überzeugt. Lauterach spielt nun einen ganz anderen Fußball mit dem neuen Traingergespann. Vorsicht vor dem Sturmduo Gomes und Alibabic“, sagt VfB-Coach Peter Jakubec. Neben den fünf Langzeitverletzten Johannes Klammer (Zerrung), Philip Glanzer (Knie), Stjepan Drobnak (Bändereinriss), Kerim Kalkan (Kreuzband) und Matthias Brugger (Kreuzband) muss Hohenems mit Offensivkünstler Dominik Fessler den nächsten Leistungsträger vorgeben. Fessler muss sich einer Leistenoperation unterziehen und fällt mehrere Monate aus. Verteidiger Fabian Pernstich rückt wieder in die Startelf. Es wird eine interessante Begegnung: Hohenems muss gewinnen um das Ticket für das Meister Play-off zu holen,