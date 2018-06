Alles nur ein Missverständnis? Robbie erklärt den WM-Mittelfinger

Bei der Eröffnungszeremonie der Fußball-Weltmeisterschaft sorgte Robbie Williams mit seinem Stinkefinger für Furore. Jetzt will er seinen Aussetzer erklären.

Millionen verfolgten die Eröffnung der WM am 14. Juni auf den Fernseh-Bildschirmen. Sänger Robbie Williams heizte den Fans im Stadion ordentlich ein und sorgte für Stimmung. Doch eine Szene ist dabei besonders in Erinnerung geblieben, denn plötzlich zeigte Williams seinen Mittelfinger in die Kameras. In den sozialen Netzwerken wurde danach wild diskutiert, was es damit auf sich hatte. Jetzt meldete sich Williams erstmals selbst zu Wort und erklärt seine Geste.