Alles Käse! Hunderte beim "Cheese Rolling"

Am Montag haben sich wieder Hunderte auf der Jagd nach dem Käse über eine Abhang hinunter gestürzt.

Das "Cheese Rolling" in Gloustershire hat mittlerweile Tradition. Jedes Jahr werfen sich hunderte wagemutige - und vielleicht auch ein bisschen verrückte - Käseliebhaber über eine steile Wiese hinunter, um als erstes an das Rad Glouster-Käse zu kommen. Am Montag war es wieder soweit.