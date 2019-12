Alles ist bereit für die Ländle-Hallenkicker

Die Aufbauarbeiten für das 24. Wolfurter Hallenmasters sind abgeschlossen

Wenige Stunden vor dem Anpfiff zum 24. Wolfurter Hallenmasters in der Hofsteighalle, das zugleich auch die inoffizielle Hallenfußballmeisterschaft Vorarlbergs ist, sind die ersten Vorbereitungen für die bedeutendste Breitensportveranstaltung des Landes in den Wintermonaten gestartet. Rund 300 freiwillige, ehrenamtliche Helfer sind an den achtzehn Turniertagen wieder im Einsatz, alle 80 teilnehmenden Amateur-Mannschaften liegen dem Veranstalter FC Wolfurt sehr am Herzen. Bevor das Eröffnungsspiel am Freitag, 18.30 Uhr mit den Großwalsertal Juniors und FC Schwarzach 1b über die Bühne gehen wird, müssen die rund 25 Helfer für die entsprechenden Rahmenbedingungen sorgen. Für den Aufbau in der Halle sind unzählige Stunden an Arbeit zu verrichten. Die anfallenden Arbeiten vor dem Turnierstart werden deshalb von einem eingespielten Helfer-Team in Angriff genommen. Vorwiegend sind es mit Peter Neubauer, Andreas Hinteregger, Georg Dür, Marko Pehr, Robert Radl, Alwin Hammer, Johannes Maurer und Jürgen Wegscheider viele ehemalige Wolfurt-Kicker und jetzige AH-Spieler, welche für den Spielbetrieb im Masters sorgen und dann auch am Dreikönigstag nach dem großen Finale am Abend alles wieder abbauen. „Da sitzt praktisch jeder Handgriff bei allen Helfern, die meisten Mitarbeiter kennen das Prozedere in- und auswendig, da braucht es fast keine Instruktionen mehr. Alle Arbeiten werden professionell durchgeführt“, weiß Präsident Stefan Muxel. Der „Boss“ legt selbst Hand an und sagt wo die rund 300 Laufmeter an Transparenten am richtigen Ort aufgehängt werden müssen. Mit zwei zehnmeter hohen fahrbaren Gerüst, das Gratis von der Zimmerei Julius Berchtold zur Verfügung gestellt wird, werden in der Halle vom Spielfeld die vielen Transparente aufgehängt, darunter auch die von Cosponsor und Kooperationspartner der Vorarlberger Nachrichten.