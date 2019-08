Alles im Kasten, letzte Drehtage im Bregenzerwald

Seit bald einem Jahr laufen die Dreharbeiten zu Tone Bechters neuem Dokumentar-Film.

An ausgesuchten Schauplätzen, wie Vorsäß Hütten, alte Wälderstuben oder in einer Sennküche drehte der Dokumentarfilmer markante Szenen aus dem Leben des Sozialkritikers Franz Michael Felders. Dort hieß es dann für die mitwirkenden Laienschauspieler immer wieder „Film ab“ oder „Klappe die Erste“ um bedeutende Einschnitte im Leben Felders zu dokumentieren.

Mit Felders Gefährtin und Gattin Nanni, seinem Freund und Schwager Kaspar Moosbrugger als Wegbegleiter, stellt Tone Bechter in seinem neuen Film drei außergewöhnlichen Bregenzerwälder Persönlichkeiten, die ihr Leben dem Kampf um mehr soziale Gerechtigkeit widmeten, in den Vordergrund. Als große Herausforderung sah der Filmemacher das ereignisreiche Leben von Franz Michael Felder, welches er durch unzählige Briefe, Dokumente und Schriften studiert hat, zu komprimieren und in einem ca. 70.-Minütigen Film unterzubringen.

Die letzten Drehtage entwickelten sich spannend, sollte doch z.B. für die Kirchen-Szene die Kirchenbänke der Schoppernauer Pfarrkirche mit Statisten gefüllt werden. Tone Bechters Sorge darum war jedoch komplett unbegründet. Auf einen Aufruf hin fanden sich am Drehtag Trachtenträger und Trachtenträgerinnen aus dem ganzen Bregenzerwald ein. Am Drehtag waren interessierte Frauen und Männer von Damüls bis Sulzberg, ja sogar bis aus Dornbirn mit dabei. Somit konnte die Szene bei der sich Profischauspieler Stefan Pohl, alias Franz Michael Felder, gegen die Kirchenmacht und somit der Monarchie wiedersetzte authentisch gedreht werden. Ebenfalls Aufregend entwickelten sich auch die Dreharbeiten an der Bregenzerache, bei denen Felders Rettung nach einem Sturz in die Bregenzerach gefilmt wurde.