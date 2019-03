Allergiker aufgepasst: Diese Pollen sind im Anflug

Der Frühling steht schon in den Startlöchern und da ist die Pollenbelastung nicht weit. VOL.AT traf den Biologen Klaus Zimmerman zum Interview über die Prognosen für das Jahr 2019.

Warum bekommt man überhaupt eine Pollenallergie? Grundsätzlich kann das Immunsystem zwischen körpereigenen und fremden Stoffen unterscheiden. So kann der Körper gegen Krankheitserreger wie Viren und Bakterien spezifische Antikörper bilden. Bei Allergikern reagiert das Immunsystem aber auch auf harmlose Stoffe wie Pollen, als wären es Krankheitserreger. Dann setzt der Körper entzündungsauslösende Botenstoffe wie Histamine frei, die Symptome wie Juckreiz, Rötungen und Niesen auslösen.

Hasel und Erle plagen uns jetzt

Durch den Kälteeinbruch im Januar ging es mit dem Pollenflug letztlich doch erst im Februar so richtig los. Für Erle und Hasel ist das eigentlich ganz normal. Aktuell ist der Pollenflug so intensiv, weil es trocken und windig ist. Wenn die Blüten durch Regen oder Tau nass sind, können die Pollen nicht so gut fliegen.