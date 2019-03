Aller guten Dinge sind…zwei

Altacher Funken als Publikumsmagnet

Altach. Groß war die Enttäuschung bei der Altacher Zunft am Funkensonntag. Der Föhnsturm machte ein Anzünden weder des Kinderfunkens noch des großen Bruders unmöglich. So traf man rasch die Entscheidung zu verschieben, die Durchführung wäre völlig fahrlässig gewesen. Umso größer dann die Freude über das perfekte Wetter am vergangenen Samstag, der die doppelte Arbeit vergessen machte. Ein Vorteil durch die Verschiebung ergab sich dann doch noch: Der Altacher Funken war neben dem Lustenauer Rekordfunken nahezu der Einzige im Rheintal. Wer den großen Trubel in Lustenau vermeiden wollte, den zog es nach Altach zu einem gemütlichen Abend und so war der Funkenplatz in der Sandholzerstrasse bereits am Nachmittag beim Kinderfunken gut gefüllt. Nach einem Fackelzug wurde dieser von den anwesenden Kindern ebenso selbst entzündet wie die große Ausgabe am Abend. Dort unterhielt im Vorfeld der Musikverein Harmonie Altach unter der Leitung von Robert Müller und die beiden Pyrotechniker Philipp Kuschny und Markus Sandholzer sorgten für ein vierminütiges Klangfeuerwerk der absoluten Extraklasse.