Aller guten Dinge sind drei! FC Dornbirn will dritten Sieg

Die Rothosen wollen in Kapfenberg den nächsten Erfolg einfahren.

Aller guten Dinge sind drei! So heißt das Sprichwort, das hoffentlich zum dritten Mal positiv ausfallen wird. Drei Meisterschaftsspiele in Folge zu gewinnen gelang dem FC Mohren Dornbirn in dieser durchwachsenen Saison bislang noch nicht. Nach den zwei 2:1-Erfolgen gegen Young Violets Austria Wien und Horn hoffen die Rothosen im Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn Kapfenberg erneut auf ein Erfolgserlebnis.

Die Messestädter reisen mit einer Portion Selbstvertrauen in die Steiermark. Doch der Coach warnt: „Der Gegner hat in der Offensive drei sehr schnelle Kicker in ihren Reihen mit einer gewissen Qualität. Da müssen wir besonders aufpassen.“ Winfred Amoah, Dardan Shabanhaxhaj und Mohamed Kone können für Kapfenberg die Partie entscheiden. Allerdings kennt Akagündüz das Erfolgsrezept: „Wir müssen das Spiel selbst in die Hand nehmen und möglichst viele gute Einschussmöglichkeiten lukrieren. Wir können und wollen in Kapfenberg siegen.“ Die Statistik in den direkten Duellen spricht ganz klar für Dornbirn. In allen fünf Aufeinandertreffen gab es für Siege für die Rothosen mit einem Torverhältnis von 15:3. Trotz dem Erfolgslauf ist Akagündüz zu Umstellungen gezwungen. Sebastian Santin wurde für seine Beleidigung am Schiri für zwei Spiele unbedingt gesperrt, Christoph Domig fehlt wegen einer Gelbsperre, Aaron Kircher und Lukas Katnik sind verletzungsbedingt nicht einsatzbereit.