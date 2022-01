Aller guten Dinge sind drei! EHC Lustenau will Siegen

Zu Beginn der zweiten Phase im Grunddurchgang trifft der EHC Lustenau zu Hause auf Asiago Hockey. Die

Die Venetier belegten den zweiten Tabellenrang und gehen mit drei Bonuspunkten in diese Phase der Saison. Spielbeginn in der Rheinhalle ist um 18.30 Uhr.

Mit einem sehr schweren Spiel beginnt für die Cracks des EHC Lustenau die zweite Phase des Grunddurchgangs. Asiago Hockey ist ein sehr schwer zu bespielender Gegner. Sie spielen ein körperbetontes Eishockey und haben technisch sehr gute Spieler in der Mannschaft. Die Torhüter geben ihnen in der Defensive den notwendigen Rückhalt.

„Wie schon die ersten beiden Begegnungen wird auch dieses Spiel eine knappe Angelegenheit werden. Kleinigkeiten können hier über Sieg und Niederlage entscheiden. Natürlich haben wir den Vorteil, dass wir sie schon zweimal in dieser Saison besiegen konnten, doch beim Anpfiff dieses Spieles ist dies egal, denn es zählt nur der Moment. Wir haben uns auf Asiago sehr gut vorbereitet und gehen mit viel Selbstvertrauen in dieses Spiel. Wir werden alles daran setzten, um mit einem Sieg in diese Phase der Meisterschaft zu starten und uns für den weiteren Verlauf eine gute Ausgangsposition zu schaffen“, so Remy Giftopoulos, der in Asiago den Siegestreffer erzielte.