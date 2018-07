Alle Transfers in der Regionalliga West auf einen Blick

Die vier Ländleklubs in der Regionalliga West haben kräftig aufgerüstet, aber zählen nicht zu den Topfavoriten. Ländlekicker.VOL.AT präsentiert alle Transfers der 16 Vereine.

Das Transferfenster im Amateurfußball ist seit Montag, 24 Uhr, geschlossen. Dem Wetter entsprechend „heiß“ verliefen die letzten Stunden. Schon jetzt steht fest: Die Konkurrenz des Vorarlberger Quartett in der Regionalliga West hat kräftig aufgerüstet. Und dies obwohl, dass letztmals der Modus für die Regionalliga West gespielt wird, ehe ab 2019/2020 nur noch im Frühjahr im Meister Play-off die acht besten Teams aus den drei Landesverbänden Vorarlberg, Tirol und Salzburg den Meister ausspielen. Zweimal in Folge triumphierte in überlegener Manier zuletzt in der Westliga, der Salzburger Klub USK Anif. Obwohl das Team um Meistermacher Thomas Hofer mit Marco Hödl den zweitbesten Stürmer der letzten Meisterschaft verloren wird sogar wieder ein Alleingang von Anif von fast allen teilnehmenden Mannschaften vorausgesagt. Verfolger und der letztjährige Zweitplatzierte Grödig hat sich neue Ziele mit vielen jungen Talenten gemacht und versteht sich als Ausbildungsklub und hat die Pläne in Richtung Profifußball trotz eines modernen Stadion ad acta gelegt. Auch bei den vier Vorarlberger Teams kam noch einmal Bewegung in die Kaderlisten. Gefeilscht wurde bis Mitternacht. Aufsteiger Langenegg konnte sich aber die Dienste des Austria Lustenau Profi Christoph Kobleder doch nicht sichern, der Innenverteidiger bleibt bei den Grün-Weißen trotz der Nichtberücksichtigung in der Startelf. An Stelle des abgewanderten Rekordinhaber der Torschützenliste von der Westliga, Volkan Akyildiz (Klagenfurt) hat Altach Amateure mit Seyfettin Akdeniz einen guten „Ersatz“ gefunden. Der 23-jährige Türke spielte zuletzt in der Schweiz in Arbon und hat früher bei den Austria Lustenau Amateuren für unglaublich viele Traumtore gesorgt. Ansonsten haben die Rheindörfler getreu dem Motto Nachwuchs steht an oberster Stelle viele Akademie Spieler in die Cashpoint-Arena geholt. Dornbirn und Hohenems rührten die Einkaufstrommel. Trotz einer Zusage verließ Hohenems-Torjäger Sefa Gaye die Grafenstädter in Richtung Türkei und spielt dort in der 4. Liga. Doch die Emser haben mit Kerim Kalkan und Dominik Fessler „Ersatz“ gefunden. Viel erwarten darf man sich auch von Neuling Langenegg mit dem Sturmduo Andreas Röser und Ex-Austria Lustenau Angreifer Paulo Victor. Statt Muhi Cetinkaya (Weltreise) steht Michael Wohlgenannt neu im Wälder-Tor. Neuer Goalie in Hohenems ist der Schweizer Thomas Hobi von Balzers, denn Daniel Erlacher hat die Grafenstädter verlassen hat aber noch keinen neuen Klub im Profizirkus gefunden.