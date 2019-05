Alle Sri-Lanka-Attentäter laut Polizei getötet oder in Haft

Gut zwei Wochen nach den Anschlägen vom Ostersonntag in Sri Lanka sind nach Angaben der Behörden alle Täter getötet oder in Haft.

“Alle, die die Selbstmordanschläge organisiert und verübt haben, sind gestorben oder in Gewahrsam”, sagte Polizeichef Chandana Wickramaratne am Dienstag in einer Audiobotschaft. Auch die zwei “Bombenexperten” der Gruppe seien getötet worden.