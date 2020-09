Alle Spiele, Tore, Ergebnisse im Amateurfußball

Von der Eliteliga Vorarlberg bis zur 5. Landesklasse und der Frauen Bundesliga stehen am Sonntag wichtige Partien an. Im VOL.AT Livecenter gibt es alle Informationen kompakt

Das Livecenter kompakt im Unterhaus vom Sonntag

In der Eliteliga Vorarlberg gibt es am Sonntag das Duell Röthis gegen Rotenberg. Auch die Frauen Bundesliga I und II startet in die neue Saison.