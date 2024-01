Alle Neune gegen RHC Wolfurt

Es war wie erwartet die schwere Aufgabe, die im Seeland auf das Agüero-Team wartete. Die Gastgeber in Topform gaben gleich mal den Takt an und ließen Wolfurt wenig Luft zum Atmen. Trotzdem stand Fermin Roby nach 5 Spielminuten nach Fehlpass von Pascal Kiessling alleine vor Torhüter Manuel Costa, vergab aber die riesige Chance auf die Führung. Drei Minuten später waren es dann die Hausherren, die erstmals Gästekeeper Elias Rohner in Person Yanic Dysli bezwingen konnte. Eine doppelte Dilmé-Roby Kombination hinterließ nichts zählbares für Wolfurt, im Gegenzug liess man Diessbach´s Schmid entwischen. Arnau Dilmé hämmerte im Endspurt der ersten Spielhälfte den Anschluss in die Maschen, nochmals Schmid fixierte postum den 3:1 Pausenstand.