Alle Neune für den Aufsteiger RHC Wolfurt

Klarer 9:2-Auswärtssieg der Vorarlberger in Uttigen bringt viel Ruhe.

Überzeugender Auftritt im Berner-Oberland. Die Vorzeichen aufgrund der Kaderbreite standen nicht unbedingt gut, als sich die Equipe des Raiffeisen RHC Wolfurt auf den Weg ins Berner Oberland machte. So musste man im Lager der Hofsteiger auf die Herren Theurer, welcher noch für zwei Meisterschaftsspieler gesperrt ist, sowie Kapitän Zehrer und Winder verzichten, welche beide urlaubsbedingt fehlten. Ein weiterer schmerzhafter Ausfall zeichnete sich sodann am Spieltag noch ab, krankheitsbedingt musste Winter w.o. geben.

Wolfurt spielte stark

Der Ausgangslage trotzend spielte die stark dezimierte Mannschaft aus Wolfurt munter drauf los und konnte durch einen Kreuzeckknaller durch Bosch in der 7. Spielminute in Führung gehen. Nach einem Foulspiel, sowie dem daraus resultierenden Strafstoß, war es sodann Rubi vorbehalten, souverän zum zwischenzeitlichen Ausgleich einzuschießen. Die Hofsteiger ließen sich jedoch nicht vom eingeschlagenen Weg abbringen und zogen die Vorgaben von Headcoach Bartes konsequent weiter. Noch vor dem Pausentee schraubten zwei Mal Zehrer sowie abermals Bosch den Score auf 4:1. In derselben Tonart ging es auch in der zweiten Halbzeit weiter und so war es Nachwuchstalent Laritz, der sein erstes NLA-Tor feiern durfte. Weitere Tore durch Bosch, Wolf, Bartes und Zehrer fixierten sodann den hochverdienten und überzeugenden 9:2 Auswärtserfolg.