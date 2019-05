Alle News kompakt: Verletzungen, Trainerwechsel, Transfers

In den heimischen Fußballklubs passiert sehr viel: Ob Verletzungen, Trainerwechsel oder neue Transfers, VOL.AT kennt die Neuigkeiten.

SCHWARZENBERG. Eineinhalb Jahre war der Deutsche Bernd Fähnrich Trainer in Schwarzenberg. Nun trennten sich Fähnrich und der Wälderklub der 2. Landesklasse. Die letzten vier Meisterschaftsspiele sitzt wie schon des Öfteren in den Jahren zuvor der ehemalige Spieler Peter Wolf auf der Betreuerbank.

ANDELSBUCH. SW Bregenz Defensivkicker Metin Batir heißt der erste Neuzugang in Andelsbuch. Dafür wird Reinaldo Ribeiro seine aktive Karriere wegen Kniebeschwerden an den Nagel hängen und steht in Bezau als Cotrainer an der Seitenlinie.