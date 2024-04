Alle Kinder haben Rechte – auch auf der Flucht!

Alle Kinder auf der Welt haben die gleichen Rechte, so heißt es in der Kinderechtskonvention. Aber wie ist die Situation wirklich und was ist mit Kindern, die sich auf der Flucht befinden? Die Jugendbotschafter*innen der Caritas Auslandshilfe haben sich davon in einem Flüchtlingslager selbst ein Bild gemacht und laden am Freitag, den 26. April, zu einer Dialogveranstaltung mit Expert*innen in den WirkRaum in Dornbirn.

Mehr als 43 Millionen Kinder und Jugendliche weltweit müssen aufgrund von Vertreibung, Krieg, Hungernöten oder Naturkatastrophen ihre Heimat verlassen und sind auf der Flucht. Besonders junge Menschen, die ohne die Begleitung von Erwachsenen fliehen müssen, sind gefährdet, Opfer von Gewalt und Ausbeutung zu werden. Die Jugendbotschafter*innen für UN-Kinderrechte & Globale Ziele setzen sich dafür ein, dass alle Kinder und Jugendlichen weltweit eine gerechte Chance auf ein gutes Leben haben und möchten mit einer öffentlichen Dialogveranstaltung am Freitag, 26. April, um 19 Uhr auf die Situation von Minderjährigen auf der Flucht aufmerksam machen.

Informationen und Austausch

Zum Auftakt der Veranstaltung werden Petar Rosandić (SOS-Balkanroute), Regina Ali (Amnesty Österreich) Helmut Sax (Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte), Jakob Frühmann (Religionslehrer und einziger Österreicher an Bord eines Schiffs von Sea Watch) sowie Jugendbotschafterin Miriam Egger am Podium in die Thematik einführen. Anschließend können sich die Veranstaltungsteilnehmer*innen in Kleingruppen mit den Vortragenden austauschen. Auch Vorarlberger Politiker*innen wurden eingeladen, an der Dialogveranstaltung teilzunehmen.

Junge Vorarlbergerinnen besuchten Flüchtlingslager Lipa

Die Jugendbotschafter*innen der Caritas Auslandshilfe statteten Anfang März dem Flüchtlingslager Lipa an der kroatisch-bosnischen Grenze einen Besuch ab, um Einblicke in die Lebensbedingungen von jungen Menschen auf der Flucht zu gewinnen. „Ziel unserer Reise war es, mit Kindern und Jugendlichen, sowie verschiedenen involvierten und engagierten Akteur*innen in direkten Austausch zu treten“, erklären die Jugendbotschafterinnen Anja Mittelberger, Lena Feurstein, Miriam Egger und Jolanda Hofer. Begleitet wurden sie dabei von Petar Rosandic, dem Gründer von SOS-Balkanroute sowie Denka Mujkanovic-Subasic von der Caritas sowie den beiden Freiwilligen der Caritas, Johanna und Florian Palatz Hartl für die professionelle Foto- und Filmdokumentation der Reise.

Die Eindrücke von ihrem Besuch im Flüchtlingslager Lipa werden ebenfalls bei der Dialogveranstaltung thematisiert.

Dialogveranstaltung „Menschen- und Kinderrechte auf der Flucht“

Termin: Freitag, 26. April 2024, 19 Uhr

Ort: WirkRaum der Caritas, Bahnhofstraße 9, Dornbirn

Programm:

Podiumsdiskussion mit Petar Rosandic (SOS-Balkanroute), Helmut Sax (Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte), Regina Ali (Amnesty Österreich) Jakob Frühmann (Religionslehrer und einziger Österreicher an Bord eines Schiffs von Sea Watch) sowie Jugendbotschafterin Miriam Egger.