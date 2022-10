Alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022

Die Fußball-Weltmeisterschaft findet von 20. November 2022 bis 18. Dezember 2022 in Katar statt. Wir haben alle wichtigen Informationen zur Fußball-WM 2022 auf VOL.AT zusammengetragen.

Das große Fußball-Spektakel findet heuer in Katar statt, dabei ist die WM 2022 die kürzeste Fußballweltmeisterschaft seit 1978 mit 25 Tagen (statt 29).

64 WM-Spiele - 32 Nationen

Fußball-Fans dürfen sich auf insgesamt 64 Spiele freuen, 32 Nationen nehmen an der Weltmeisterschaft teil.

Das Eröffnungsspiel findet am 20. November 2022 um 19 Uhr Ortszeit in Al-Chaur mit 60.000 Zuschauern im al-Bayt-Stadion statt. Das Endspiel wird am 18. Dezember 2022 um 18 Uhr im Lusail Iconic Stadium mit 86.250 Zuschauern stattfinden.

Die Gruppen im Überblick:

self all Open preferences.

Die Stadien bei der WM:

Acht Stadien werden in Katar bespielt. Die Zuschauerkapazitäten reichen dabei von 40.000 bis 86.250 Plätzen in den jeweiligen Stadien.

Stadium 974 - 40.000 Plätze

Al Thumama Stadion - 40.000 Plätze

Al Janoub Stadion - 40.000 Plätze

Ahmad Bin Ali Stadium - 44.740 Plätze

Khalifa International Stadium - 40.000 Plätze

Al Bayt Stadion - 60.000 Plätze

Lusail Stadium - 86.250 Plätze

Education City Stadium - 40.000 Plätze

Die Stadien für die WM in Katar













Stadium 974 © APA/AFP, Reuters

Die Anstoßzeiten

Bei der WM in Katar stehen statt wie bisher 15 nur 13 Tage für die Durchführung der Gruppenphase zur Verfügung. Während der Gruppenphase werden je vier Spiele pro Tag ausgetragen.

Die Spiele am 1. und 2. Spieltag beginnen jeweils um 11, 14, 17 und 20 Uhr MEZ statt (Ortszeit je zwei Stunden später). Da der Start der WM um einen Tag vorverlegt wurde, gibt es am 20. November ausschließlich das Eröffnungsspiel um 17 Uhr. Dafür gibt es am 21. November statt vier Spielen nur drei. Diese Spiele finden um 14, 17 und 20 Uhr statt. Alle anderen Spiele sind von diesen Änderungen aber nicht betroffen.

Am 3. Spieltag finden die zwei Spiele einer Gruppe gleichzeitig statt. Zwei Gruppen spielen pro Tag, angepfiffen wird jeweils um 16 und 20 Uhr MEZ. Diese Anstoßzeiten gelten dann auch für alle Spiele der K.o-Runde.

Das große WM-Finale

Das große Finale findet dann am 18. Dezember 2022 um 16 Uhr MEZ statt. Gespielt wird im Lusail Iconic Stadium.

self all Open preferences.

Der Weg ins Finale:

self all Open preferences.

Ticketpreise für die WM

Ein Ticket für ein Gruppenspiel der WM in Katar kostet etwa zwischen 60 Euro (Kategorie 3) und 193 Euro (Kategorie 1). Ausnahme: Das Eröffnungsspiel. Hier sind die Kosten etwas höher, da hier die Eröffnungsfeier inkludiert ist.

Die Karten werden teurer, umso weiter das Turnier fortgeschritten ist. So kosten Tickets für das Achtelfinale zwischen 85 Euro und 242 Euro, wobei Kartenpreise für das Viertelfinale schon bei 181 Euro bis 375 Euro liegen.

Für das Halbfinale liegen die Ticketpreise schon bei 315 Euro (Kategorie 3) bis 842 Euro (Kategorie 1).

Natürlich ist ein Finalticket dann noch umeiniges teurer: Zwischen 532 Euro und 1.417 Euro liegen die offiziellen Preise.

self all Open preferences.

Promillefrei im Stadion

Elf Wochen vor Turnierbeginn haben WM-Gastgeber Katar und der Fußball-Weltverband FIFA ihre Bier-Politik finalisiert. Alkoholhaltige Getränke werden vor und nach dem Anpfiff auf dem Stadiongelände sowie nach 18.30 Uhr Ortszeit auf dem Fanfest in Doha ausgeschenkt.

self all Open preferences.

Dahinter stecken auch Umsatzinteressen eines FIFA-Großsponsors. Die FIFA habe an den Bedingungen "für lokale und internationale Fans" gearbeitet, das schließe die Bewirtung für diejenigen ein, "die ein alkoholisches Getränk genießen und gleichzeitig die lokale Kultur respektieren möchten", teilte der Weltverband mit. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur AP darüber berichtet.

Bessere Video-Schiedsrichter

Mit halbautomatischer Abseitstechnologie will die FIFA bei der WM die Entscheidungen der Videoschiedsrichter schneller und zuverlässiger machen. Wie der Fußball-Weltverband am Freitag mitteilte, wird das System bei den 64 Spielen in Katar zum Einsatz kommen. "Wir sind bereit, es zu nutzen. Wir sind zufrieden mit den Testergebnissen, wir setzen unsere Arbeit fort", sagte FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina. "Wir wollen akkurate Entscheidungen", fügte der Italiener an.

self all Open preferences.

Die neuen FIFA-Regelungen

self all Open preferences.

Der neue Ball für die WM in Katar

Der offizielle Spielball der Fußball-WM 2022 in Katar heißt "Al-Rihla". Den Namen, der übersetzt "Reise" bedeutet, gaben der Weltverband FIFA und Partner Adidas am Mittwoch bekannt.

Der Ball stehe für "Hochgeschwindigkeitsfußball, da er sich in der Luft schneller bewegt als jeder andere Ball in der Geschichte des Turniers", schrieb die FIFA.

self all Open preferences.

Kuriose Fakten über die WM

self all Open preferences.