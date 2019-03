„Alle guten Dinge sind drei …“ in Gisingen

Riesenandrang beim Kinderfunken am Festplatz Oberau.

FELDKIRCH-GISINGEN Auf der 20 Meter hohen Tanne am Festplatz Oberau hing die Hexe Annalisa am Galgen. „Heuer hatten wir einen riesigen Andrang beim Kinderfunken“, freute Katharina Hehle von den Gisig’r Milchsüppl’r. Traditionell baut der Nachwuchs drei Funkentürme. 62 Kinder haben sich angemeldet. „Bei dieser Anzahl müssen wir uns für nächstes Jahr einen vierten Kinderfunken in Erwägung ziehen.“ Erstmals war der Bau der drei Türme, der eigene Nachwuchs als „Baumeister“ beteiligt. Mathias Allgäuer (12) und Aron Fink (11) begleiteten und führten die Errichtung an.