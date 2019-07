Alle fünf Wälderklubs in der Vorarlbergliga im Gleichschritt

Die acht Spiele in der Vorarlbergliga in der Übersicht mit allen Fakten

Feldkirchs Negativserie hält anSCHWARZACH. Seit nunmehr neun Meisterschaftsspielen in Folge ist BW Feldkirch ohne Erfolgserlebnis. Die Negativserie der Montfortstädter mit Trainer Sabri Vural hielt auch zum Saisonauftakt in der Egger Junkerau an. Acht Neuzugänge standen bei Blau-Weiß in der Startaufstellung, Neuerwerbung Lucas Alves Gomes brachte Feldkirch durch ein Freistoßtor in Front (14.). Doch ein Doppelpack von Murad Gerdi und Einwechselspieler Rene Wirth brachten die Feldkircher erneut auf die Verliererstraße. Bei Feldkirch fehlten noch Jonas Stieger, Selim Kum, Aldin Sulejmanagic, Semih Dönmez, Anel Klicic unc Mircea Erciu. Das Topspiel in der Vorarlbergliga fiel dem wolkenbruchartigen Regenfällen zum Opfer. Nach 56 Minuten wurde die Partie FC Lustenau und Admira Dornbirn beim Stand von 2:0 wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochen. Der STRUMA vom heimischen Fußballverband wird in ihrer Sitzung am Mittwoch abend wohl eine Neuaustragung beantragen. Allerdings hofft man im Lager von FC Lustenau, dass ab der 56. Minute weitergespielt wird. Doch die VFV Bestimmungen sagen mit größter Wahrscheinlichkeit aus, dass der Schlager im Stadion an der Holzstraße neu angepfiffen wird. Vier der fünf Bregenzerwälderklubs haben ihre Heimspiele gewinnen können und untermauerten schon nach der ersten Runde, dass mit ihnen ganz vorne zu rechnen sein wird. Neben Egg (3:1 Feldkirch) feierten auch Bizau (2:1 gegen Höchst), Andelsbuch (2:1 gegen Ludesch) und Alberschwende (2:0 gegen Göfis) Erfolge zum Saisonauftakt vor eigenem Publikum.