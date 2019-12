Alle Ergebnisse, Tore von den sechs Quali-Gruppen

Die sechs Aufsteiger in die Vorrunde und die 18 Finalisten für die Quali-Finalrunde stehen fest. Alle Spiele auf einen Blick

HALLENFUSSBALL 24. SPARKASSEN – HALLENMASTERS 2019/2020 IN WOLFURT

Qualifikationsrunde: In sechs Gruppen spielen die 1b-Teams (30) einen eigenen Turnierdurchgang. Achtzehn Mannschaften steigen in die Vorrunde auf. NEU: Die sechs Gruppensieger der Vorrunde in der Qualifikation qualifizieren sich direkt für die Vorrunde.