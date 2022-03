Alle Ergebnisse, Tore, Rote Karten in der Vorarlbergliga

Schon am Samstag finden sieben der acht Partien in der Fußball Vorarlbergliga statt. Hit ist Alberschwende gegen Altach Juniors.

Die Samstag-Ergebnisse mit Toren, Karten in der Vorarlbergliga

Erstmals steht der Aufstiegsaspirant Alberschwende in der Vorarlbergliga auf dem ersten Tabellenplatz. Die Wälder ohne Spielertrainer Rene Fink (Kreuzbandriss) treffen heute um 15 Uhr im Topspiel auf den Vierten Altach Juniors. Es ist auch das Duell der stärksten Abwehr gegen die absolute Torfabrik dieser Spielklasse. Alberschwende mit dem großen Rückhalt Julian Hinteregger und der Viererkette mit Kilian Sohm, Marcel Küer, Jodok Berlinger und Stefan Betsch mussten erst 23 Gegentreffer einstecken. Die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler hat schon 69 (!) Mal ins Schwarze getroffen. Alberschwende will die Tabellenführung verteidigen. „In der Länderspielpause ist es eine große Wundertüte mit vielen gespickten Vollprofis die Altach Juniors zu uns kommen. Wir sind aber topmotiviert und werden versuchen zu überraschen“, sagt Alberschwende Cotrainer Peter Muxel. Am letzten Spieltag beim 4:0-Heimsieg gegen Göfis stand ein Sextett an Profi-Kaderspielern in der Startaufstellung der Altacher-Fohlentruppe. Im einzigen Derby zwischen Göfis und Meiningen sind zwei Mannschaften mit verschiedenen Zielen im Einsatz. Göfis mit Trainer Rainer Spiegel hat den Aufstieg in die VN.at Eliteliga im Visier, Aufsteiger Meiningen hofft auf den Ligaerhalt. Schöne Geste vom ältesten Fußballklub Vorarlbergs zur Heimpremiere gegen Andelsbuch. Der FC Lustenau spendet die gesamten Eintrittserlöse an Nachbar in Not zugunsten der Ukraine-Menschen.