Alle Ergebnisse, alle Tore in der Fußball Vorarlbergliga

Sieben interessante Samstag-Spiele stehen zum Frühjahrsauftakt im Unterhaus an.

Die Live-Konferenz der sieben Samstag-Spiele in der Vorarlbergliga

Mit acht interessanten Duellen beginnt die Frühjahrsmeisterschaft in der Vorarlbergliga. Die beiden Ersten Lochau und Alberschwende sind jeweils auswärts engagiert und in der Favoritenrolle. Beim Spitzenreiter Lochau darf man auf das Debüt von einem Altbekannten und ehemaligen Profi gespannt sein. Andre Alexandre de Barros Junior besser bekannt unter „Juninho“ verstärkt noch zusätzlich die Offensive der Erfolgstruppe um Trainer Rifat Sen. „Juninho“ spielte schon zwei Jahre (2018/2019) bei der Lustenauer Austria und eine Meisterschaft (2017) beim FC Dornbirn. Der 25-Jährige Sambatänzer wird vorerst bis Saisonende für die Leiblachtaler spielen und neben Ygor Carvalho der zweite Brasilianer in den Reihen von Lochau zum Einsatz kommen. „Mit der Verpflichtung von Juninho wird unsere Offensive noch einmal vielseitiger und unberechenbarer“, sagt Lochau Sportchef Markus Feldkircher. Lochau muss zum Schlusslicht Feldkirch. Vorsicht die Montfortstädter haben sich mit zwei Brasilianer und in der Kadergröße verstärkt und wollen den Klassenerhalt doch noch schaffen. Alberschwende ohne Spielertrainer Rene Fink (Kreuzbandriss) gastiert beim Fünfzehnten Schruns. Altach Juniors Sportchef Markus Podradsky sieht die drei „Kracher“ gegen die drei Erstplatzierten Göfis, Alberschwende und Lochau als Wegweiser für die Zukunft. Die Zuschauer dürften sich im Duell der Topklubs Altach Juniors (65 Tore) und Göfis (45 Tore) auf ein Offensivspektakel freuen. Leitfigur Boris Prokopic, Lukas Prokop, Lukas Parger und Lars Nussbaumer werden für die zweite Altacher Garnitur auflaufen. Göfis kommt mit dem letzten Aufgebot in die Cashpoint-Arena. Coach Rainer Spiegel muss auf ein starkes Sextett verzichten. Spannung verspricht auch das Bodenseederby Fußach (10.) gegen Hard (11.). Um wichtige Punkte um den Klassenerhalt geht es im Aufeinandertreffen von Meiningen und Hörbranz. Im Match Bezau gegen Höchst geben Cetin Batir bzw. Maximilian Knuth ihre Debüts auf der Trainerbank.