"Alle Achtung" vor Live-Publikum in der Remise

Die Chartstürmer zeigten bei ihrem Konzert-Debut in der ausverkauften Remise Bludenz, dass sie live halten, was sie im Radio versprechen.

2020 war ihr Jahr. Mit der Single „MARIE“ lieferte die steirische Band ALLE ACHTUNG im vergangenen Jahr den Sommerhit schlechthin. Kürzlich wurden sie dafür sogar mit Platin ausgezeichnet. Zudem wurde die Band in gleich zwei Kategorien für den Amadeus nominiert: "Song des Jahres" und in der Genre-Kategorie "Pop/Rock". Was ihnen jedoch fehlte, waren die Liveauftritte. Umso mehr freuten sich die fünf Bandmitglieder auf ihre Show vergangenen Freitag in der Remise Bludenz.