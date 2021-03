Alle 96 Vorarlberger Kommunen weisen weniger als 50 Infizierte aus

Die Gesamt-Fallzahl für Vorarlberg ist wieder unter die 400er-Marke gefallen.

Stand Donnerstag, 12 Uhr: Laut Dashboard des Landes gibt es dank eines Minus von 39 Infizierten wieder weniger als 400 aktive Coronafälle in Vorarlberg. Zu Donnerstagmittag sind 396 Personen coronapositiv (nach 435 am Mittwoch).

Todesopfer waren am Donnerstag im Zusammenhang mit dem Virus keine zu beklagen. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Vorarlberg 278 Personen am oder mit dem Coronavirus gestorben.