Alkounfall mit Motorrad in Höchst

Ein 64-jähriger Motorradfahrer stürzte am Samstagabend unter Alkoholeinfluss auf der Höchster Stillestraße.

Am Samstag gegen 21.30 Uhr lenkte ein 64-jähriger Mann sein Motorrad von Gaißau kommend in Fahrtrichtung Höchst. Dabei fuhr der 64-Jährige in Höchst über die Gemeindestraße Stillestraße in Richtung Nord-Osten.