Alkolenker wollte Polizisten bestechen - Hohe Geldstrafe

200 Euro sollten einen Führerscheinentzug verhindern. Die Geldstrafe für die versuchte Bestechung viel empfindlich aus.

Der 28-Jährige redet nicht lange um den heißen Brei herum. Im Mai hatte er in einer Pizzeria einen über den Durst getrunken und brachte es auf 1,5 Promille. Bei 0,8 Promille sind Beamte verpflichtet, die Fahrerlaubnis vorläufig abzunehmen. Doch bei der Fahrzeug- und Lenkerkontrolle in Lustenau wollte der Angehaltene nicht so klein beigeben und versuchte es mit einem Bestechungsversuch. Er holte 200 Euro aus der Tasche und fragte, ob man nicht ein Auge zudrücken könne. Die Beamten verneinten, stattdessen gab es eine Anzeige wegen „Versuchter Bestimmung zum Missbrauch der Amtsgewalt“.