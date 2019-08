Alkolenker verletzte sechs Fußgänger

Geldstrafe für jungen Autofahrer nach schwerem Unfall auf schneebedeckter Straße in Lech.

Der 17-jährige Führerscheinneuling verursachte am 8. Dezember 2018 in Lech einen schweren Verkehrsunfall. Das Auto des alkoholisierten Lenkers erfasste auf einem Gehweg sechs Fußgänger. Bei der Kollision wurden vier Passanten schwer verletzt und zwei leicht.Dafür wurde der unbescholtene Angeklagte am Landesgericht Innsbruck zu einer teilbedingten Geldstrafe von 960 Euro (240 Tagessätze zu je vier Euro) verurteilt. Davon beträgt der unbedingte, dem Gericht zu bezahlende Teil 480 Euro. Das milde Urteil ist nicht rechtskräftig.