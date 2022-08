Alkolenker prallt in Motorrad: Biker erleidet Wirbelsäulenverletzung

Bei einem Zusammenstoß mit dem Auto eines alkoholisierten Fahrers ist in Vorarlberg am späten Donnerstagabend ein 25-jähriger Motorradlenker verletzt worden.

Der 25-jährige Biker kam infolge der Kollision zu Sturz und zog sich dabei Verletzungen an der Wirbelsäule zu. Er wurde nach der notärztlichen Versorgung mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Pkw-Lenker verursacht mit 1,3 Promille Unfall

Zu dem Unfall kam es gegen 22.30 Uhr in Götzis (Bezirk Feldkirch), als der 48-jährige Autofahrer von der L190 aus in Richtung Ortsmitte unterwegs war. An einer Kreuzung bog der Pkw-Lenker nach links ab, dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammen.