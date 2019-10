Alkoholisierter PKW-Lenker verletzt Mopedfahrer

Rankweil: Am Dienstagabend kollidierte ein alkoholisierter Pkw-Lenker mit einem 15-jährigen Mopedlenker. Der Mopedfahrer wurde auf die Straße geschleudert - und unbestimmten Grades verletzt.

Am Dienstagabend fuhr ein 15-jähriger Mopedlenker aus Rankweil mit seinem Moped auf der Langgasse L 52 in Fahrtrichtung Rankweil. Zur gleichen Zeit fuhr ein 76-jähriger Pkw-Lenker aus Bludenz mit seinem Pkw auf der Langgasse in Fahrtrichtung Feldkirch und bog nach links auf die Autobahnauffahrt A 14 Fahrtrichtung Tirol ab.